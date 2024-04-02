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Байден поспілкувався телефоном з Сі Цзіньпінем: говорили й про війну РФ проти України
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Байден поспілкувався телефоном з Сі Цзіньпінем: говорили й про війну РФ проти України

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Байден і Сі Цзіньпін
Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Doug Mills/The New York Times через AP

Президент США Джо Байден у вівторок, 2 квітня, провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Про це повідомив американський високопосадовець на брифінгу для журналістів, передає агентство Bloomberg.

В ході розмови Байден звернувся до Сі зі закликом вплинути на Росію та Іран у контексті воєн в Україні й на Близькому Сході.

Президент США також висловив занепокоєння з приводу поведінки Пекіна у Південнокитайському морі. Зокрема мовилося про нещодавній епізод, коли військові КНР обстріляли з водометів філіппінський суховантаж.

Окрім цього, глава Білого дому підштовхував лідера Китаю до зусиль у боротьбі з наркотиками, одночасно обговорюючи прогрес, досягнутий із листопада щодо заходів з обмеження і перекриття потоку деяких хімічних речовин для виготовлення синтетичних наркотиків.

15 листопада Сі прибув до Сан-Франциско у штат Каліфорнія для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, а також для проведення переговорів з Байденом. Ця особиста зустріч стала другою з моменту інавгурації президента США у 2021 році.

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