На Київщині під колесами потяга загинув чоловік

У Броварському районі на Київщині сталася смертельна аварія на залізниці — вантажний потяг збив 32-річного чоловіка. Підозрюють, що він був нетверезим.

Про це інформує в Telegram поліція Київської області.

Інцидент стався 2 квітня 2024 року на станції "Квітневе". Попередньо відомо, що вантажний потяг сполученням "Київ-Ніжин" здійснив наїзд на людину, що перебувала на залізничних коліях. Чоловік був у нетверезому стані, не реагував на світлофор чи сигнал потяга. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм 32-річний чоловік загинув на місці. За фактом аварії слідчі почали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.

Що відомо про надзвичайні події на залізниці Київщини

У листопаді минулого року у Фастівському районі електричка збила 17-річного хлопця, який намагався перебігти колії перед поїздом.

5 листопада 2023 року на станції "Бобрик" у Броварському районі під колеса електропотяга потрапив 19-річний хлопець. За словами машиніста, юнак сидів на коліях.

За кілька днів до того на Київщині двоє людей потрапили під різні потяги. 21-річна дівчина загинула на місці. Вона в навушниках перебігала колію у невстановленому місці.

11 і 12 жовтня 2023 року на Київщині двоє чоловіків віком 36 та 38 років опинилися під колесами потяга та загинули.

На початку 2024 року в Білій Церкві патрульні поліцейські врятували життя чоловікові, який знепритомнів на коліях. За кілька хвилин залізницею мав їхати потяг.