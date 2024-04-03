На Київщині під колесами потяга загинув чоловік

У Броварському районі на Київщині сталася смертельна аварія на залізниці — вантажний потяг збив 32-річного чоловіка. Підозрюють, що він був нетверезим.
Про це інформує в Telegram поліція Київської області.
Інцидент стався 2 квітня 2024 року на станції "Квітневе". Попередньо відомо, що вантажний потяг сполученням "Київ-Ніжин" здійснив наїзд на людину, що перебувала на залізничних коліях. Чоловік був у нетверезому стані, не реагував на світлофор чи сигнал потяга. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм 32-річний чоловік загинув на місці. За фактом аварії слідчі почали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинили загибель людей Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.
Що відомо про надзвичайні події на залізниці Київщини
У листопаді минулого року у Фастівському районі електричка збила 17-річного хлопця, який намагався перебігти колії перед поїздом.
5 листопада 2023 року на станції "Бобрик" у Броварському районі під колеса електропотяга потрапив 19-річний хлопець. За словами машиніста, юнак сидів на коліях.
За кілька днів до того на Київщині двоє людей потрапили під різні потяги. 21-річна дівчина загинула на місці. Вона в навушниках перебігала колію у невстановленому місці.
11 і 12 жовтня 2023 року на Київщині двоє чоловіків віком 36 та 38 років опинилися під колесами потяга та загинули.
На початку 2024 року в Білій Церкві патрульні поліцейські врятували життя чоловікові, який знепритомнів на коліях. За кілька хвилин залізницею мав їхати потяг.