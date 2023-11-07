На Київщині електричка збила 17-річного хлопця

У Фастівському районі Київщини електропотяг збив 17-річного хлопця. Він намагався перебігти колії перед поїздом, але не встиг. Після зіткнення з електричкою юнака госпіталізували.

Про це інформує поліція Київщини у Facebook.

За даними правоохоронців, випадок стався на залізничному перегоні Боярка-Васильків. Про подію поліцейським повідомили медики, яких першими викликали на місце аварії.

Правоохоронці Фастівського управління поліції попередньо з'ясували, що потяг здійснив наїзд на хлопця, який перебігав залізничні колії. Потерпілого у непритомному стані доправили до Боярської обласної дитячої лікарні.

Що відомо про надзвичайні події на залізниці Київщини цієї осені

5 листопада на станції "Бобрик" у Броварському районі під колеса електропотяга потрапив 19-річний хлопець. За словами машиніста, юнак сидів на коліях.

2 листопада на Київщині двоє людей потрапили під різні потяги. 21-річна дівчина загинула на місці. Вона в навушниках перебігала колію у невстановленому місці.

11 і 12 жовтня на Київщині двоє чоловіків віком 36 та 38 років опинилися під колесами потяга та загинули. Ще дві людини загинули 19 жовтня.

20 жовтня поїзд Київ-Черкаси збив чоловіка, котрий перебігав через колії у невстановленому місці.

Смертельний випадок на залізниці стався 22 вересня в селі Устимівка, що на Білоцерківщині. Пішохід проходив близько біля рейок і його зачепив вантажний потяг.

20 вересня у Фастові на Київщині біля залізничного переїзду 27-річний чоловік потрапив під електропотяг. Отримані травми виявились смертельними.

15 вересня у Бучі потяг збив 17-річну дівчину, коли та перебігала через залізничні колії. Неповнолітня загинула.