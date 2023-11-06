У Броварському районі Київщини під колеса електропотяга потрапив 19-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув. Сталося це 5 листопада, близько 22 години, на станції "Бобрик".

Про це повідомила у Telegram пресслужба Головного управління Нацполіції Київської області.

"Попередньо відомо, що пасажирський потяг сполученням Київ-Ніжин здійснив наїзд на хлопця, який сидів на залізничних коліях. Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося",— йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що від отриманих травм уродженець Фастівщини загинув на місці. Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України.

Що відомо про надзвичайні події на залізниці Київщини цієї осені

11 і 12 жовтня на Київщині двоє чоловіків віком 36 та 38 років опинилися під колесами потяга та загинули. Ще дві людини загинули 19 жовтня.

20 жовтня поїзд Київ-Черкаси збив чоловіка, котрий перебігав через колії у невстановленому місці.

Смертельний випадок на залізниці стався 22 вересня в селі Устимівка, що на Білоцерківщині. Пішохід проходив близько біля рейок і його зачепив вантажний потяг.

20 вересня у Фастові на Київщині біля залізничного переїзду 27-річний чоловік потрапив під електропотяг. Отримані травми виявились смертельними.

15 вересня у Бучі потяг збив 17-річну дівчину, коли та перебігала через залізничні колії. Неповнолітня загинула.