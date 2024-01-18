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У Білій Церкві потяг ледь не переїхав непритомного чоловіка на коліях
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У Білій Церкві потяг ледь не переїхав непритомного чоловіка на коліях

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У Білій Церкві патрульні врятували чоловіка, що лежав на коліях
Залізничний переїзд. Фото: УНІАН

У Білій Церкві на Київщині патрульні поліцейські врятували життя чоловікові, який знепритомнів на коліях. За кілька хвилин залізницею мав їхати потяг.

Про це інформує пресслужба Національної поліції у Telegram.

Випадок стався ввечері 17 січня. Поліцейських викликала працівниця залізничної станції, яка повідомила, що на коліях біля переїзду лежить людина. З хвилини на хвилину через переїзд мав проїжджати поїзд.

Інспектори Ростислав Хоменко, Микола Тимошенко та Юрій Москаленко негайно оглянули територію та виявили непритомного чоловіка. Правоохоронці відтягнули його у безпечне місце, привели до тями і передали медикам.

Що відомо про надзвичайні події на залізниці Київщини

У листопаді минулого року у Фастівському районі електричка збила 17-річного хлопця, який намагався перебігти колії перед поїздом.

5 листопада 2023 року на станції "Бобрик" у Броварському районі під колеса електропотяга потрапив 19-річний хлопець. За словами машиніста, юнак сидів на коліях.

За кілька днів до того на Київщині двоє людей потрапили під різні потяги. 21-річна дівчина загинула на місці. Вона в навушниках перебігала колію у невстановленому місці.

11 і 12 жовтня 2023 року на Київщині двоє чоловіків віком 36 та 38 років опинилися під колесами потяга та загинули.

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