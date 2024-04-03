За даними слідства, житель Краматорська у соцмережі виправдовував дії окупантів та обстріли українських міст, заявляючи що це "справедливе покарання", а також вихваляв окупаційні війська. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"У жовтні 2022 року робітник місцевого машинобудівного заводу почав активно використовувати свою сторінку в одній із заборонених соцмереж. Він репостив дописи, що містили зневажливі вислови на адресу українського народу й державної влади, а також звеличування окупантів та виправдання їхніх злочинів", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, житель Краматорська заявляв, що Маріуполь, Донецьк та Луганськ не тимчасово окуповані, а "звільнені". Чоловік виправдовував ракетні атаки на українські міста, бо, на його думку, це "справедливе покарання".

Також підозрюваний, вихваляв окупаційні війська та репостив "оди" Захарченку, "Гіві" та "Мотороллі", котрі, як писалося "героїчно вмерли за республіку".

За поширення матеріалів із запереченням тимчасової окупації території України (ч. 2 ст. 436-2 КК України) чоловіку загрожує до 5 років вʼязниці.

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