НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Виправдовував обстріли та зневажав українців: жителю Краматорська повідомлено про підозру за дописи в інтернеті
ПРОКУРАТУРАДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Виправдовував обстріли та зневажав українців: жителю Краматорська повідомлено про підозру за дописи в інтернеті

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Колоборант Донеччина
Підозрюваний у виправдовувані російської агресії. Прокуратура Донецької області

За даними слідства, житель Краматорська у соцмережі виправдовував дії окупантів та обстріли українських міст, заявляючи що це "справедливе покарання", а також вихваляв окупаційні війська. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"У жовтні 2022 року робітник місцевого машинобудівного заводу почав активно використовувати свою сторінку в одній із заборонених соцмереж. Він репостив дописи, що містили зневажливі вислови на адресу українського народу й державної влади, а також звеличування окупантів та виправдання їхніх злочинів", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, житель Краматорська заявляв, що Маріуполь, Донецьк та Луганськ не тимчасово окуповані, а "звільнені". Чоловік виправдовував ракетні атаки на українські міста, бо, на його думку, це "справедливе покарання".

Також підозрюваний, вихваляв окупаційні війська та репостив "оди" Захарченку, "Гіві" та "Мотороллі", котрі, як писалося "героїчно вмерли за республіку".

За поширення матеріалів із запереченням тимчасової окупації території України (ч. 2 ст. 436-2 КК України) чоловіку загрожує до 5 років вʼязниці.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
У Києві "мертві душі" прибирали кладовища
У Києві "мертві душі" прибирали кладовища: 16 млн грн, начебто сплачені їм за роботу, повернули у столичний бюджет
СБУ, затримання, Дніпро
Вивезли в гараж і вимагали 8 тисяч доларів неіснучого боргу: двом жителям Дніпра повідомлено про підозру
Судитимуть підприємця, якого підозрюють у самовільному зайнятті земельних ділянок
У Сумах перед судом постане підприємець за самовільне зайняття земельних ділянок вартістю 3,3 млн грн
Чернєва, Силкіну та Русанову зі Сватового, Старобільська, Сєвєродонецька судитимуть
Судитимуть ще трьох псевдо керівників незаконних владних структур, які сформовані російськими окупантами на Луганщині
На початок