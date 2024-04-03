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Власники квартир у багатоповерхівці в Одесі, в яку влучив російський дрон, отримають сертифікати на житло
єВідновленняГРОШІВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Власники квартир у багатоповерхівці в Одесі, в яку влучив російський дрон, отримають сертифікати на житло

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Будинок на Добровольського в Одесі
Люди дивляться на зруйновані поверхи будинку на проспекті Добровольського в Одесі. Фото: Суспільне Одеса

13 одеситів, чиє житло було знищене внаслідок російських атак, отримають компенсації з державного бюджету. 12 з них — це власники квартир у будинку на проспекті Добровольського, у який 2 березня влучив російський дрон та зруйнував частину будівлі.

Рішення щодо компенсації 3 квітня затвердив виконавчий комітет Одеської міської ради.

На виконком винесли 16 проєктів щодо компенсації за знищене майно. Позитивне рішення отримали 13. Це 12 квартир на проспекті Добровольського, 134 та одна на вулиці Картамишевській, 14.

За словами міського голови Геннадія Труханова, у решті квартир на Добровольського, а це шість, ще йде переоформлення документів та вступ у спадок. Коли їх закінчать, відповідні проєкти про компенсації винесуть на виконком.

Директорка комунального підприємства "БТІ" Надія Швець уточнила, що люди отримають компенсацію за програмою єВідновлення. На Добровольського, 134 знищені дво- та п’ятикімнатні квартири. Відшкодування за двокімнатну квартиру складе приблизно 1,3 млн грн, за п’ятикімнатну — близько 2,5 млн грн.

"Вони зараз повинні підшукати собі житло, забронювати гроші. Обов’язково це відпрацювати, тому що кошти будуть заброньовані лише 30 днів. Якщо вони не зроблять укладання договору купівлі-продажу майна, то гроші повернуться назад до держави і їм доведеться знову бронювати кошти, очікувати і проводити ту ж саму процедуру. Сертифікат дії протягом всієї війни і рік після", — зазначила Надія Швець.

Відмову у наданні компенсації отримали власники трьох квартир на вулиці Середній, проспектах Шевченка та Добровольського. За двома адресами, додав мер, не правильно подали заяви — об’єкти віднесені до пошкодженого, а не знищенного майна. За третьою у власника немає українського громадянства, а за програмою єВідновлення компенсація передбачена лише для громадян України.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

  • Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
  • Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
  • Внаслідок атаки загинуло 12 людей, зокрема, 5 дітей.

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