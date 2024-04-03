Повідомили про смерть Михайла Сокота та Михайла Оленюка з Рівненщини

Повідомили про смерть двох військових з Рівненщини — Михайла Сокота з Березнівської громади та Михайла Оленюка з Радивилова.

Про це поінформували у Facebook тергромад.

Михайло Сокот

Михайло Сокот народився у 1995 році, проживав у селі Князівка Березнівської громади.

Він був стрільцем десантно-штурмової роти, загинув 28 вересня 2022 року на Харківщині.

Кортеж прибуде в Березне 4 квітня орієнтовно о 10:30-11:00 та проїжджатиме вулицями Андріївська, Буховича. Потому — в село Князівка. Про зміни у часі повідомлять додатково.

Поховання відбудеться у цей же день — 4 квітня. Прощання з Михайлом Сокотом розпочнеться о 15:00 у будинку загиблого в Князівці. Заупокійна служба за загиблим захисником — у Свято-Миколаївській церкві, поховають бійця на місцевому кладовищі.

Михайло Оленюк

35-річний Михайло Оленюк проживав у Радивилові. Чоловіка мобілізували 25 квітня 2023 року. Був солдатом механізованого взводу.

Михайло Оленюк помер 1 квітня, як і де це сталося у Facebook Радивилівської громади не повідомили.

Про день та час прибуття кортежу поінформують додатково.

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