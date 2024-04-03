НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Довгострокова та передбачувана": Столтенберг виступив за зміну способу надання допомоги Україні
НАТОУКРАЇНАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітика

"Довгострокова та передбачувана": Столтенберг виступив за зміну способу надання допомоги Україні

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час інтерв’ю у штаб-квартирі НАТО. Фото: AP/Virginia Mayo

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступає за те, щоб змінити спосіб надання допомоги Україні, що дасть змогу забезпечити її передбачуваність і стабільність.

Про це він заявив перед засіданням міністрів закордонних справ НАТО.

"Україна має термінові потреби – будь-яка затримка в наданні підтримки має наслідки на полі бою. Тож нам потрібно змінити динаміку нашої підтримки", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що Альянс має забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні у довгостроковій перспективі.

"Щоб ми могли менше покладатися на добровільні внески, а більше на зобов'язання НАТО. Менше на короткострокові пропозиції, більше на багаторічні зобов'язання. Сьогодні міністри обговорять, як НАТО може брати на себе більше відповідальності у координації військової допомоги та навчань для України. Ми також обговоримо багаторічні фінансові зобов'язання, щоб продовжити нашу підтримку", — сказав він.

Очільник НАТО зазначив, що ця міністерська зустріч створить основу для "досягнення консенсусу з цих питань" під час підготовки до Вашингтонського саміту.

"Союзники по НАТО надають Україні 99% усієї військової підтримки. Отже, якщо робити більше в рамках НАТО, наші зусилля будуть ефективнішими. Москва має зрозуміти, що вона не зможе досягти своїх цілей на полі бою, і не зможе "перечекати" нас", — сказав Столтенберг.

За його словами, 4 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, на якій буде присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми розглянемо поточну ситуацію та потреби України зараз і в майбутньому. Ми трансформуємо комплексний пакет допомоги НАТО у багаторічну програму допомоги. Допомагаємо Україні наближатися до НАТО, стандартів Альянсу у всьому, починаючи із закупівель та логістики. І ми підтримуємо ЗСУ у наближенні до Альянсу. Україна стане членом НАТО. Питання "коли", а не "чи", — сказав генсек НАТО.

Перехід Рамштайну під контроль НАТО

Столтенберг зазначив, що не може вдаватися у деталі пропозиції. За його словами, союзники обговорюють шляхи інституціоналізації підтримки України в рамках НАТО, щоб зробити її більш передбачуваною і надійною.

" Підтримка України має бути менш залежною від короткочасних і добровільних пропозицій і більше покладатися на довгострокові зобов'язання НАТО. Так ми дамо Україні те, чого вона потребує — довгострокову передбачувану підтримку. І це буде сигналом Москві, що вона не зможе нас перечекати. Реальність така: якщо ви хочете закінчити цю війну, то чим скоріше ми переконаємо РФ, що вона не зможе виграти на полі бою чи перечекати нас, тим скоріше ми отримаємо мирну угоду і Росія буде змушена сісти за стіл переговорів, щоб підписати мирну угоду в якій Україна перемагає як незалежна суверенна держава", — наголосив він.

3 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону та виробництво на підтримку України на тлі російського вторгнення.

Раніше Politico із посиланням на трьох європейських та одного американського чиновника, знайомих з обговоренням, повідомило, що Сполучені Штати та інші західні країни розглядають можливість переведення під контроль НАТО формату Рамштайн на випадок перемоги на прийдешніх президентських виборах у США Дональда Трампа.

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Польща
Дуда закликав країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП
Лумініца Одобеску
Румунія закликає до "амбітних дій" щодо членства України в НАТО на саміті у США
Боррель у Брюсселі закликав збільшити підтримку України
"Зробити більше і швидше": Боррель у Брюсселі закликав збільшити підтримку України
Дмитро Кулеба
Кулеба — про засідання Ради Україна-НАТО: "Мій основний меседж сьогодні — Patriot"
На початок