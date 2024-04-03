Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступає за те, щоб змінити спосіб надання допомоги Україні, що дасть змогу забезпечити її передбачуваність і стабільність.

Про це він заявив перед засіданням міністрів закордонних справ НАТО.

"Україна має термінові потреби – будь-яка затримка в наданні підтримки має наслідки на полі бою. Тож нам потрібно змінити динаміку нашої підтримки", – сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що Альянс має забезпечити надійну та передбачувану безпекову допомогу Україні у довгостроковій перспективі.

"Щоб ми могли менше покладатися на добровільні внески, а більше на зобов'язання НАТО. Менше на короткострокові пропозиції, більше на багаторічні зобов'язання. Сьогодні міністри обговорять, як НАТО може брати на себе більше відповідальності у координації військової допомоги та навчань для України. Ми також обговоримо багаторічні фінансові зобов'язання, щоб продовжити нашу підтримку", — сказав він.

Очільник НАТО зазначив, що ця міністерська зустріч створить основу для "досягнення консенсусу з цих питань" під час підготовки до Вашингтонського саміту.

"Союзники по НАТО надають Україні 99% усієї військової підтримки. Отже, якщо робити більше в рамках НАТО, наші зусилля будуть ефективнішими. Москва має зрозуміти, що вона не зможе досягти своїх цілей на полі бою, і не зможе "перечекати" нас", — сказав Столтенберг.

За його словами, 4 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, на якій буде присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми розглянемо поточну ситуацію та потреби України зараз і в майбутньому. Ми трансформуємо комплексний пакет допомоги НАТО у багаторічну програму допомоги. Допомагаємо Україні наближатися до НАТО, стандартів Альянсу у всьому, починаючи із закупівель та логістики. І ми підтримуємо ЗСУ у наближенні до Альянсу. Україна стане членом НАТО. Питання "коли", а не "чи", — сказав генсек НАТО.

Перехід Рамштайну під контроль НАТО

Столтенберг зазначив, що не може вдаватися у деталі пропозиції. За його словами, союзники обговорюють шляхи інституціоналізації підтримки України в рамках НАТО, щоб зробити її більш передбачуваною і надійною.

" Підтримка України має бути менш залежною від короткочасних і добровільних пропозицій і більше покладатися на довгострокові зобов'язання НАТО. Так ми дамо Україні те, чого вона потребує — довгострокову передбачувану підтримку. І це буде сигналом Москві, що вона не зможе нас перечекати. Реальність така: якщо ви хочете закінчити цю війну, то чим скоріше ми переконаємо РФ, що вона не зможе виграти на полі бою чи перечекати нас, тим скоріше ми отримаємо мирну угоду і Росія буде змушена сісти за стіл переговорів, щоб підписати мирну угоду в якій Україна перемагає як незалежна суверенна держава", — наголосив він.

3 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону та виробництво на підтримку України на тлі російського вторгнення.

Раніше Politico із посиланням на трьох європейських та одного американського чиновника, знайомих з обговоренням, повідомило, що Сполучені Штати та інші західні країни розглядають можливість переведення під контроль НАТО формату Рамштайн на випадок перемоги на прийдешніх президентських виборах у США Дональда Трампа.