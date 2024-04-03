Громади Київщини продовжують підтримувати військових Збройних сил України. Зокрема, активно допомагають українським бійцям жителі села Мощун Бучанського району.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Гостомельської селищної військової адміністрації.

Зазначається, що наразі жителі села Мощун зібрали і відправили пакунки із необхідним речами для українських бійців:

ковдри

окопні свічки

розпалювач

продукти та консервацію

домашню випічку і вареники.

Раніше повідомлялося, що волонтери із Блиставиці сплели понад 10 тисяч квадратних метрів захисних сіток, які направлять для бійців Збройних сил України. Місцеві жителі організували роботу одразу після окупації. Волонтерський осередок облаштували у Будинку культури.

У Бучанській міській раді зауважили, що наразі запити на маскувальні сітки зростають, тому існує потреба у матеріалі та робочій силі. Волонтери чекають усіх охочих долучитися у блиставицькому у Будинку культури.

Наразі триває збір коштів на придбання безпілотників в межах проєкту "Бучанський дрон". Спільно із благодійним фондом "BRAVO UKRAINE" жителі збирають 4 мільйони гривень на закупівлю 150 дронів-каміказде для трьох бригад. Вдалося накопичити понад 3 млн. гривень.

Що відомо про допомогу жителів Київщини українським військовим

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Також громада передала п'ять дронів "Mavic" для прикордонників на передову. БпЛА поїхали на фронт до 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон", який нині базується на Харківсько-Куп'янському напрямку. Троє з закуплених дронів обладнані тепловізорами для роботи вночі.

Ще бучанці відправили гуманітарний вантаж для Збройних сил. Автомобільні шини, буржуйки та генератор поїхали на передову до підрозділів, де несуть службу жителі Бучі та Ворзеля.

Учні навчальних закладів Бучанської громади зібрали понад 1 мільйон 262 тисячі гривень для військових ЗСУ. Таку суму вдалося отримати на благодійних ярмарках "Зграя дронів". Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.

Наприкінці 2023 року депутати Ірпінської міської ради ухвалили міський бюджет-2024. В кошторисі передбачили 15 мільйонів гривень на програму системної допомоги військовим.

У січні в Ірпені за кошти місцевого бюджету придбали ударні та розвідувальні БпЛА. Їх передали бійцям бригади "Буревій" Нацгвардії.