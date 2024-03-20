НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Понад 10 тисяч м²: на Київщині плетуть маскувальні сітки для ЗСУ
ДОПОМОГАЗСУВОЛОНТЕРИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Понад 10 тисяч м²: на Київщині плетуть маскувальні сітки для ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Блиставиці плетуть маскувальні сітки для ЗСУ
У Блиставиці плетуть маскувальні сітки для ЗСУ. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Волонтери із Блиставиці на Київщині сплели понад 10 тисяч квадратних метрів захисних сіток. Їх направлять для бійців Збройних сил України.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

Зазначається, що місцеві жителі організували роботу одразу після окупації і почали плести захисні сітки. Волонтерський осередок облаштували у Будинку культури.

"З того часу "Блиставицькі тенета" ні на день не припиняли своєї роботи. Нині запити на маскувальні сітки значно зростають, тому існує гостра потреба у матеріалі та робочій силі", — йдеться у повідомленні.

Волонтери чекають усіх охочих долучитися у блиставицькому у Будинку культури. Якщо немає змоги допомогти фізично — можна зробити донат, зауважили у Бучанській міськраді.

Раніше повідомлялося, що жителі Здвижівського старостинського округу виготовили більше 500 маскувальних сіток. Їх вже відправили військовим на передову. А столичні волонтери сплели незвичайну маскувальну сітку на потреби українських захисників — її виготовили у формі мапи України розміром у кілька десятків метрів. Витвір став національним рекордом.

Що відомо про допомогу Бучі українським військовим

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Також громада передала п'ять дронів "Mavic" для прикордонників на передову. БпЛА поїхали на фронт до 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон", який нині базується на Харківсько-Куп'янському напрямку. Троє з закуплених дронів обладнані тепловізорами для роботи вночі.

Ще бучанці відправили гуманітарний вантаж для Збройних сил. Автомобільні шини, буржуйки та генератор поїхали на передову до підрозділів, де несуть службу жителі Бучі та Ворзеля.

Учні гімназії №2 та ліцею №9 зібрали кошти на дрони-камікадзе для військових. Безпілотники передали бійцям 63-ої окремої механізованої бригади на Лиманський напрямок.

Шість БПЛА отримають захисники третьої окремої штурмової бригади. Кошти на дрони збирали під час благодійних ярмарків. За сприяння міжнародних партнерів громада зібрала кошти на автівку — поїхав на фронт позашляховик Nissan.

У грудні на шкільних ярмарках у Бучанській громаді зібрали майже мільйон гривень для ЗСУ. Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Банк Росії
США запропонували механізм, щоб залучити для України $50 млрд за допомогою активів РФ
МВФ, допомога Україні
МВФ схвалив виділення Україні транш у 880 млн доларів
"Ментал Хаб" у Полтаві
У Полтаві відкрили центр підтримки ментального здоров'я
Нідерланди цьогоріч виделять ще 2 млрд євро на військову підтримку України — Рютте
Нідерланди цьогоріч виділять ще 2 млрд євро на військову підтримку України — Рютте
На початок