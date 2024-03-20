Понад 10 тисяч м²: на Київщині плетуть маскувальні сітки для ЗСУ

Волонтери із Блиставиці на Київщині сплели понад 10 тисяч квадратних метрів захисних сіток. Їх направлять для бійців Збройних сил України.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

Зазначається, що місцеві жителі організували роботу одразу після окупації і почали плести захисні сітки. Волонтерський осередок облаштували у Будинку культури.

"З того часу "Блиставицькі тенета" ні на день не припиняли своєї роботи. Нині запити на маскувальні сітки значно зростають, тому існує гостра потреба у матеріалі та робочій силі", — йдеться у повідомленні.

Волонтери чекають усіх охочих долучитися у блиставицькому у Будинку культури. Якщо немає змоги допомогти фізично — можна зробити донат, зауважили у Бучанській міськраді.

Раніше повідомлялося, що жителі Здвижівського старостинського округу виготовили більше 500 маскувальних сіток. Їх вже відправили військовим на передову. А столичні волонтери сплели незвичайну маскувальну сітку на потреби українських захисників — її виготовили у формі мапи України розміром у кілька десятків метрів. Витвір став національним рекордом.

Що відомо про допомогу Бучі українським військовим

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Також громада передала п'ять дронів "Mavic" для прикордонників на передову. БпЛА поїхали на фронт до 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон", який нині базується на Харківсько-Куп'янському напрямку. Троє з закуплених дронів обладнані тепловізорами для роботи вночі.

Ще бучанці відправили гуманітарний вантаж для Збройних сил. Автомобільні шини, буржуйки та генератор поїхали на передову до підрозділів, де несуть службу жителі Бучі та Ворзеля.

Учні гімназії №2 та ліцею №9 зібрали кошти на дрони-камікадзе для військових. Безпілотники передали бійцям 63-ої окремої механізованої бригади на Лиманський напрямок.

Шість БПЛА отримають захисники третьої окремої штурмової бригади. Кошти на дрони збирали під час благодійних ярмарків. За сприяння міжнародних партнерів громада зібрала кошти на автівку — поїхав на фронт позашляховик Nissan.

У грудні на шкільних ярмарках у Бучанській громаді зібрали майже мільйон гривень для ЗСУ. Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.