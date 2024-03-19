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Школярі Бучанської громади зібрали понад 1,2 млн грн на дрони військовим
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Школярі Бучанської громади зібрали понад 1,2 млн грн на дрони військовим

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благодійний ярмарок
Фото: Бучанська міська рада / Facebook. Благодійний ярмарок в Бучі

Учні навчальних закладів Бучанської громади Київщини зібрали понад 1 мільйон 262 тисячі гривень для військових ЗСУ.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Таку суму вдалося отримати на благодійних ярмарках "Зграя дронів", які проходили у всіх закладах освіти. Малеча разом із батьками та педагогами приготували різноманітні смаколики: тістечка, кекси, печиво, пиріжки та солодкі напої.

"Діти назбирали неймовірну суму для закупівлі 82 дронів-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про допомогу Бучі українським військовим

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Також громада передала п'ять дронів "Mavic" для прикордонників на передову. БпЛА поїхали на фронт до 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон", який нині базується на Харківсько-Куп'янському напрямку. Троє з закуплених дронів обладнані тепловізорами для роботи вночі.

Ще бучанці відправили гуманітарний вантаж для Збройних сил. Автомобільні шини, буржуйки та генератор поїхали на передову до підрозділів, де несуть службу жителі Бучі та Ворзеля.

Учні гімназії №2 та ліцею №9 зібрали кошти на дрони-камікадзе для військових. Безпілотники передали бійцям 63-ої окремої механізованої бригади на Лиманський напрямок.

Шість БПЛА отримають захисники третьої окремої штурмової бригади. Кошти на дрони збирали під час благодійних ярмарків. За сприяння міжнародних партнерів громада зібрала кошти на автівку — поїхав на фронт позашляховик Nissan.

У грудні на шкільних ярмарках у Бучанській громаді зібрали майже мільйон гривень для ЗСУ. Кошти витратять на закупівлю дронів-камікадзе.

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