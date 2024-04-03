2 квітня у Коломиї та Івано-Франківську метеорологи зафіксували нові рекорди середньодобових та мінімальних добових температур повітря.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Як йдеться у дописі, 2 квітня 2024 року в Івано-Франківську та Коломиї середньодобові температури повітря перевищували норми на 7,3-7,6⁰ та попередні рекордні значення й становили:

Івано-Франківськ — 13,3⁰ тепла;

Коломия — 13,8⁰ тепла.

Мінімальні нічні температури повітря були вищими за попередні значення на 1,4-7,6⁰ та становили:

Івано-Франківськ — 7,7⁰ тепла;

Коломия — 8⁰ тепла.

Що відомо про температурні рекорди на Франківщині у 2024 році

4 січня метеорологи зафіксували два температурні рекорди. Температура повітря в Івано-Франківську досягла 13,1⁰ тепла, у Коломиї — 13,6⁰ тепла.

5 і 6 лютого в Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремчі зафіксували нові рекорди максимальної температури повітря. 5 лютого в Коломиї було 3,4⁰ тепла. 6 лютого — в Івано-Франківську температура повітря сягнула 13,2⁰ тепла, в Долині — 11,5⁰ тепла. В Яремчі 6 лютого середньодобова температура повітря перевищила рекордне значення 2004 року і склала 10⁰ тепла.

10 лютого метеорологи повідомили про чергові температурні рекорди. В Івано-Франківську максимальна температура повітря після полудня сягнула 16,2⁰ тепла, у Коломиї — 15,6⁰ вище нуля, у Долині — 13⁰ і в Яремчі — 13,3⁰ тепла.

28 березня на вершині Пожежевській у Карпатах метеорологи зафіксували новий температурний рекорд — 8,2⁰ тепла. Попередній рекорд повітря в цей день зафіксували у 2015 році — 6,6⁰ тепла.

30 й 31 березня на Франківщині метеорологи зафіксували температурні рекорди. У чотирьох містах та на одній з вершин Карпат після полудня температурні показники перевищили максимальний рівень, характерний для цих днів.

1 квітня у чотирьох містах Івано-Франківщини та на вершині Пожежевська метеорологи зафіксували температурні рекорди. Середньодобові температури повітря перевищували норми на 12,4-14,8⁰ та попередні рекордні значення — на 3,3-7,4⁰.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube