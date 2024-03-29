На вершині Пожежевській у Карпатах зафіксували температурний рекорд

28 березня на вершині Пожежевській у Карпатах метеорологи зафіксували новий температурний рекорд.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

"28 березня 2024 року максимальна температура повітря після полудня на Пожежевській досягла 8,2⁰ тепла", — йдеться у дописі.

Попередній рекорд повітря в цей день зафіксували у 2015 році — 6,6⁰ тепла.

Також спостерігалося перевищення максимальної середньодобової температури повітря, яка досягнула 4,6⁰ тепла та перевищила попереднє максимальне значення у 2005 році — 4⁰ тепла, повідомляють метеорологи.

Що відомо про температурні рекорди на Франківщині у 2024 році

4 січня метеорологи зафіксували два температурні рекорди. Температура повітря в Івано-Франківську досягла 13,1⁰ тепла, у Коломиї — 13,6⁰ тепла.

5 і 6 лютого в Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремчі зафіксували нові рекорди максимальної температури повітря. 5 лютого в Коломиї було 3,4⁰ тепла. 6 лютого — в Івано-Франківську температура повітря сягнула 13,2⁰ тепла, в Долині — 11,5⁰ тепла. В Яремчі 6 лютого середньодобова температура повітря перевищила рекордне значення 2004 року і склала 10⁰ тепла.

10 лютого метеорологи повідомили про чергові температурні рекорди. В Івано-Франківську максимальна температура повітря після полудня сягнула 16,2⁰ тепла, у Коломиї — 15,6⁰ вище нуля, у Долині — 13⁰ і в Яремчі — 13,3⁰ тепла.

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