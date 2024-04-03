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Українські пілоти вже відточують навички на винищувачах F-16 — Євлаш
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Українські пілоти вже відточують навички на винищувачах F-16 — Євлаш

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Винищувач F-16
Винищувач F-16. AP/Vadim Ghirda

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш поінформував, що кілька груп українських пілотів продовжують навчання в країнах-союзниках для керування винищувачами F-16. За його словами, дві з них вже відточують навички на літаках.

Про це Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Зараз дві передові групи перебувають у Данії та США. Вони вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16", — сказав пресофіцер Повітряних сил.

Він зазначив, одна група, яка продовжує своє навчання, перемістилася з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки.

"Ще одна група проходить навчання з наземної підготовки у Сполученому Королівстві. Зокрема вивчають мову, це один з пріоритетних напрямків. А також літаки іноземного виробництва і необхідне належне знання англійської мови", — сказав Євлаш.

Він додав, що окрім пілотів, триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

22 березня повідомлялось, що у Великій Британії 10 українських пілотів завершили базовий льотний курс. Після цього вони перейшли до поглибленої підготовки, перш ніж навчитися керувати американськими винищувачами F-16.

Початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16 у Великій Британії розпочався влітку 2023 року.

У лютому 2024-го Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, писало, що перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року, а українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня 2023 року оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня 2023 року нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня 2023 року прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

13 листопада 2023 року у Румунії у місті Фетешть за 100 км від Бухареста на військово-повітряній базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців.

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