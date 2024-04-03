Внаслідок ураганного вітру, який вирував на Київщині 2 квітня 2024 року, зафіксовані руйнування дахів низки приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів, а також падіння дерев та парканів на лінії електропередач, автівки та автошляхи. В області є перебої з електрикою.

Про це поінформував очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, від стихії постраждали Білоцерківський, Бориспільский, Бучанський, Фастівський та Обухівський райони. Учора надійшло 30 звернень від жителів області про пошкодження.

"Йдеться про руйнування дахів низки приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів, а також падіння дерев та парканів на лінії електропередач, автівки, автошляхи тощо", — йдеться у дописі посадовця.

Повідомлень про потерпілих внаслідок погіршення погодних умов не надходило.

Тим часом у ДСНС Київської області розповіли, що увечері 2 квітня через негоду 8 разів виїжджали на допомогу людям та прибрати повалені дерева на автошляхах області.

у м. Біла Церква внаслідок сильних поривів вітру зірвало перекриття з будівлі спортивного клубу. Рятувальниками за допомогою бензорізу та шанцевого інструменту було розібрано крівлю;

у с. Гайворон, Володарської територіальної громади —звільнено проїжджу частину автодороги;

у селищі Гостомель — дерево впало на 3-х поверховий багатоквартирний житловий будинок. Проведено роботи зі зрізання дерева.

у м. Обухів — зірвало дерев`яну обшивку з балкона 9-ти поверхового житлового будинку. Проведено роботи по демонтажу обшивки з дерева.

у с. Петропавлівська Борщагівка — пошкоджено шиферне покриття приватного гаража на площі 20 м.кв. Загиблих та потерпілих не виявлено. Надзвичайники демонтували крівлю.

Негода також спричинила аварії в мережах. Енергетики відучора ліквідовують наслідки ураганного вітру та просять не наближатись до ліній електропередач.

Ураганний вітер також напередодні здійнявся у Києві. У соцмережі містяни викладали фото та відео, на яких зафіксована негода. В місті сильний вітер ламає дерева і зриває фасади з дахів.

У Київській міській раді повідомили, що вітер пошкодив прапор України біля будівлі Київської міської ради. Запасне полотнище піднімуть на флагшток, коли вщухне негода.

Поривчастий сильний вітер прогнозується у Києві та області ще й сьогодні, 3 квітня.

Раніше в Українському гідрометцентрі попереджали, що хвиля тепла із західного Середземномор'я, що принесла до України аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари. Мешканці західних областей могли спостерігати це явище 31 березня.

Синоптики радили зачиняти вікна, оскільки пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.