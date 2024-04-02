"Саме час зачинити вікна": у Києві здійнявся ураганний вітер

У Києві 2 квітня 2024 року здійнявся сильний вітер. Раніше синоптики попереджали, що очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У соцмережі містяни вже викладають фото та відео, на яких зафіксована негода. В місті сильний вітер ламає дерева і зриває фасади з дахів.

Також дехто нарікає, що через пил із Сахари, який дістався столиці та сильний вітер, на вулиці місцями важко дихати. Водночас періодично із-за хмар визирає яскраве сонце.

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook написала, що саме час закрити вікна.

"Африканський пил із Сахари, штормовий вітер, острівцями дощі і навколишні грози. Вікна якраз прийшов час закрити, бо прибирати буде подвійно весело", — йдеться у дописі.

Згодом у КМВА повідомили, що до кінця доби у столиці очікується й гроза. А поривчастий сильний вітер прогнозується ще й завтра, 3 квітня.

"У найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 2 квітня в столиці очікується гроза, а також поривчастий вітер 15-20 метрів на секунду. Завтра, 3 квітня, в столиці очікують пориви вітру 15-20 метрів на секунду", — йдеться у повідомленні.

У Києві продовжує спостерігатися тимчасове погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу. Містянам рекомендують утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень.

Раніше в Українському гідрометцентрі попереджали, що хвиля тепла із західного Середземномор'я, що принесла до України аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари. Мешканці західних областей могли спостерігати це явище 31 березня.

Синоптики радили зачиняти вікна, оскільки пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

1 квітня погіршилась якість повітря в інших областях, зокрема в Києві.

2 квітня вдень у Києві та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили I рівень небезпечності.