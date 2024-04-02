Енергетики працюють в посиленому режимі через негоду на Київщині

Енергетики переходять в посилений режим роботи через погіршення погоди в Київській області.

Про це повідомляє ДТЕК.

Негода стала причиною аварій в мережах: найбільше від стихії постраждав Білоцерківський район. Також є проблеми в Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах.

Енергетики вже ліквідовують наслідки негоди та просять не наближатись до ліній електропередач.

2 квітня вдень у Києві та області прогнозували пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили I рівень небезпечності.