У Києві ураганний вітер пошкодив прапор України

Пошкоджене через сильні пориви вітру та негоду полотнище прапора Києва біля будівлі Київської міської ради зняли, аби пізніше підняти нове.

Про це інформує Київська міська рада.

Зазначається, що прапор Києва був приспущений ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.

"Наразі його вже зняли із флагштока, та замінять на нове, коли поліпшаться погодні умови", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві здійнявся ураганний вітер. У соцмережі містяни викладають фото та відео, на яких зафіксована негода. В місті сильний вітер ламає дерева і зриває фасади з дахів.

Тим часом синоптики попереджають, що до кінця доби у столиці очікується також гроза. А поривчастий сильний вітер прогнозується ще й завтра, 3 квітня.

У Києві продовжує спостерігатися тимчасове погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу. Містянам рекомендують утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень.

Раніше в Українському гідрометцентрі попереджали, що хвиля тепла із західного Середземномор'я, що принесла до України аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари. Мешканці західних областей могли спостерігати це явище 31 березня.

Синоптики радили зачиняти вікна, оскільки пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.