Вибухи в Костянтинівці: російська армія скинула дві авіабомби

Вдень 2 квітня російські військові завдали авіаудару двома бомбами по Костянтинівці Донецької області.

Про це Суспільному Донбас розповів в.о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Було два прильоти, два влучання авіабомб, на відкритій території, ніхто не постраждав, майно — теж. Зайнявся сухостій, загасили", — повідомив Сергій Горбунов.

Близько 16:00 кореспондент Суспільне Донбас чув в місті звук вибуху. В цей час в Донецькій області тривала повітряна тривога.

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