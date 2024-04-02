НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вибухи в Костянтинівці: російська армія скинула дві авіабомби
ОбстрілиДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Вибухи в Костянтинівці: російська армія скинула дві авіабомби

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Костянтинівка
Костянтинівка. Фото: Суспільне Донбас/Андрій Резніков

Вдень 2 квітня російські військові завдали авіаудару двома бомбами по Костянтинівці Донецької області.

Про це Суспільному Донбас розповів в.о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Було два прильоти, два влучання авіабомб, на відкритій території, ніхто не постраждав, майно — теж. Зайнявся сухостій, загасили", — повідомив Сергій Горбунов.

Близько 16:00 кореспондент Суспільне Донбас чув в місті звук вибуху. В цей час в Донецькій області тривала повітряна тривога.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Гаага
44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України та ухвалили відповідну декларацію Важливо
Patriot
ППО для України: Німеччина ініціює аналіз наявних у світі ЗРК Patriot та інших систем ППО — Кулеба
Джерело нейтронів у Харкові
Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена після ударів 4 квітня
Краматорськ, піцерія "РІА", обстріл 27 червня 2023 року
Удар по RIA. Суд визнав Володимира Синельника винним у наведенні ракети по піцерії у Краматорську: який вирок
Артем Шило
Заволодіння майже 95 млн грн "УЗ": суд обрав запобіжний захід ексраднику ОПУ Артему Шилу

Вибір редакції
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
Дізнайтесь більше
Злам месенджера — ймовірна причина наведення ракети РФ по бійцях 128 бригади на Запоріжжі
Загибель військових 128-ї бригади внаслідок удару РФ у листопаді 2023 року: ймовірною причиною є злам месенджера — Вітюк
харків шахед 4 квітня
"Було близько 20 "Шахедів". У Харкові усувають наслідки нічної атаки безпілотників: що про неї відомо
Комунальники лагодять інфраструктуру після російських ударів безпілотниками по Харкові,
350 тис. споживачів залишились без світла на Харківщині внаслідок атаки РФ: відключення електрики у Харкові подовжили
4 квітня: Через обстріли РФ ЗАЕС вкотре залишилася на одній лінії живлення
Через обстріли РФ тимчасово окупована ЗАЕС вкотре залишилася на одній лінії живлення — Енергоатом
На початок