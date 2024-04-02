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Новим командувачем ЧФ РФ призначено віце-адмірала Сергія Пінчука: що про нього відомо
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Новим командувачем ЧФ РФ призначено віце-адмірала Сергія Пінчука: що про нього відомо

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Сергій Пінчук, командувач ЧФ РФ
Командувач ЧФ РФ Сергій Пінчук. Фото: РІА "Новости"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час селекторної наради повідомив про призначення командувачем Чорноморського флоту Сергія Пінчука.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

До цього Чорноморським флотом керував адмірал Віктор Соколов. Він виконував обов'язки головнокомандувача ЧФ із 14 вересня 2022 року.

Що відомо про Сергія Пінчука

Сергій Пінчук народився 26 липня 1971 року в Севастополі в родині військового моряка. У 1988 році закінчив Ленінградське Нахімовське військово-морське училище, 1993 року — Чорноморське вище військово-морське училище ім. П.С. Нахімова.

Раніше він очолював військову базу РФ на Чорному морі у Новоросійську, згодом — Каспійську флотилію. У 2021 році Пінчук обійняв посаду заступника командувача ЧФ, а того ж року став начальником штабу — першим заступником командувача флоту. Після повномасштабного вторгнення РФ, 28 лютого 2022 року, він перебуває під персональними санкціями Європейського союзу. В Україні проти нього запроваджено санкції 19 жовтня 2022 року.

1 квітня 2024 року Служба безпеки України повідомила про підозру Сергію Пінчуку. Зазначається, що він причетний до ударів по українських енергооб'єктах, а також мінуванні морських шляхів у Чорному морі.

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