Російських генералів підозрюють в ударах по українських енергооб'єктах, а також мінуванні морських шляхів у Чорному морі. Йдеться про віцеадмірала Сергія Пінчука та генерал-майора Олега Пчєлу.
Про таке 1 березня повідомили у Службі безпеки України.
Пінчук є першим заступника командувача – начальником штабу Чорноморського флоту РФ, Пчєла — заступником командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ. Обидва відповідальні за масовані ракетні удари по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року, зазначили в СБУ.
Внаслідок цих атак загинули понад 50 мирних жителів, ще понад 110 – отримали тяжкі поранення, серед загиблих і госпіталізованих були малолітні діти, повідомили у слідстві.
Сергій Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати "зерновий коридор" та особисто командував обстрілами припортової інфраструктури України, йдеться у повідомленні.
Генералам РФ повідомили підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.,ч. 2 ст. 437Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни., ч. 1 ст. 438Порушення законів та звичаїв війни. та ч. 2 ст. 438Порушення законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людей..
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