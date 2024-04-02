Selektor oturışında RF Mudafaa naziri Serhiy Şoyğu, Qaradeñiz flotunıñ komandanı vazifesine Serhiy Pinçuknı tayin etti.

Rusiye Mudafaa nazirliginiñ matbuat hızmeti bu aqqında haber berdi.

Bundan evel Qaradeñiz flotunıñ komandanı admiral Viktor Sokolov edi. 2022 senesi berim ayınıñ 14-ünden o, QFnıñ baş komandanı vazifesini yapqan edi.

Serhiy Pinçuk aqqında ne bilemiz

Serhiy Pinçuk 1971 senesi oraq ayınıñ 26-sında Aqyar şeerinde arbiy deñizciniñ ailesinde doğdı. 1988 senesi Leningraddaki Nahimovsk arbiy-deñiz oquv yurtunda, 1993 senesi ise P.S. Nahimov adına Qaradeñiz yuqarı arbiy-deñiz oquv yurtunda oqup bitirdi.

Keçkende o, Novorosiyskteki Qara deñizde RFnıñ arbiy bazasınıñ, birazdan Hazar flotlığınıñ başı edi. 2021 senesi Pinçuk, QFnıñ komandanınıñ mauvini vazifesine tayin etildi, o sene de ştabnıñ müdiri — flotnıñ komandanınıñ birinci muavini oldı. RFnıñ tolu miqyaslı tecavuzı başlağan 2022 senesi kiçik aynıñ 28-inden soñ Avropa birliginiñ şahsiy sanktsiyaları astındadır. 2022 senesi orta küz ayınıñ 19-ında Ukrainada oña qarşı sanktsiyalar kirsetildi.

2024 senesi çiçek ayınıñ 1-inde Ukraina Havfsızlıq hızmeti, Serhiy Pinçukqa şübe bildirdi. Qayd etildi ki, Pinçuk ukrain elergiya obyektlerine ücümlerge ve Qara deñizdeki deñiz yollarınıñ milaşatırılmasına aittir.

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