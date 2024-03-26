Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що на ходу в російських окупантів залишилось п'ять великих десантних кораблів.

Про це капітан третього рангу повідомив у коментарі "РБК-Україна".

"Якщо брати великі десантні кораблі, то їх в строю залишається п'ять одиниць з 13, які були у них (росіян — Ред.) на початку повномасштабного вторгнення", — зазначив Плетенчук.

За словами речника ВМС ЗСУ, чотири ВДК з цієї кількості було знищено, ще чотири перебували на ремонті, серед яких "Азов" і "Ямал".

"Ямал" закінчив ремонт, мав виходити на випробування, зазнав пошкоджень, повертається у ремонт. "Азов" зазнав пошкоджень й залишається на ремонті. Тепер можна ще додати "Костянтина Ольшанського". Тобто загалом було 14. П'ять залишається у строю станом на зараз. Та п'ять фактично перебувають на ремонті разом із "Костянтином Ольшанським", — пояснив капітан третього рангу.

Як підкреслив Плетенчук, що стосується решти кораблів, то загалом у Криму росіяни ремонтують 15 пошкоджених суден. Третина корабельного складу Чорноморського флоту РФ фактично виведена з ладу або знищена.

"Якщо брати якісні показники, залишаються в строю найнебезпечніші зразки озброєння — це носії крилатих ракет "Калібр". Серед яких є підводні й надводні човни", — вказав речник ВМС ЗСУ.

Капітан третього рангу нагадав, що такого типу судна Україна знищила два: підводний човен "Ростов-на-Дону" і малий ракетний корабель "Аскольд".

"Тому в принципі їх десяток в середньому залишається в строю. Цифра коливається залежно від боєготовності. Проте, вони мають проблеми із логістикою. І, як бачите, протягом тривалого часу не застосовуються", — додав Плетенчук.

Що відомо про знищення російських суден у Чорному морі

ЗСУ 13 квітня 2022 року поцілили ракетами у російський крейсер "Москва". На флагмані Чорноморського флоту РФ розпочалася пожежа й він почав тонути. Наступного дня Москва визнала, що судно пішло на дно.

У ранковому зведенні Генштабу 26 березня 2024 року поінформували, що з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 26 кораблів або катерів, один підводний човен російських окупантів.