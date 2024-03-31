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На Лиманському напрямку російські військові більш активні, аніж на Куп'янському — Іван Шевцов
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На Лиманському напрямку російські військові більш активні, аніж на Куп'янському — Іван Шевцов

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Російські військові під час повномасштабного вторгнення
Російські військові на танку. Фото: Getty Images

За добу на Лимано-Куп'янському напрямку російські військові здійснили 18 атак за допомогою авіації. Це удари керованими авіабомбами, не керованими авіаційними ракетами.

Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов.

"На Лиманському напрямку російські військові більш активні, щоденно вони атакують велику кількість спроб атакувати українські позиції. Минулої доби вони атакували шість разів на цій ділянці. Протягом минулого тижня така активність залишалась, в деякі дні було до 15-16 атак", — уточнив Іван Шевцов.

За його даними, на Куп'янському напрямку тиждень був більш-менш спокійним. Армія РФ робила кілька спроб атакувати позиції Сил оборони поблизу Синьківки та Іванівки.

"Протягом двох діб штурмів на цій ділянці не було. Проте залишається дуже активно працювати російська артилерія. За добу російські війська майже 840 снарядів випустили по прикордонних населеним пунктам по позиціях Сил оборони. Протягом тижня така активність була постійно. Від 700 до 800 снарядів щоденно "падає" на Харківщині по прикордонню", — зазначив Шевцов.

Він пояснив, що затишшя на цій ділянці фронту пов'язане з тим, що російські військові здійснюють поновлення особового складу та накопичення техніки.

"Прикордонники нещодавно поновили українські прапори у "сірій зоні" Дігтярне, Шабельне та Піщане. Ці населені пункти розташовані на державному кордоні з РФ. Після відходу російських окупантів, ці населені пункти не заселялись, бо територія там замінована, проходи практично не можливі, але наші розвідники туди навідуються", — розповів Шевцов.

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