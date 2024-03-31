У Тлумачі на Івано-Франківщині для сімей загиблих та зниклих безвісти воїнів відбувся захід "Сила духу — краса серця". Його організувала дружина полеглого бійця Ірина Круховська.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Захід "Сила духу — краса серця", Тлумач, 31 березня 2024 року. Фото: Діана Яремчук

У програмі — майстер-класи з макіяжів, зачісок, а також — індивідуальна фотосесія. На подію прийшли майже 30 людей.

Дружина полеглого воїна Марія Савчин розповідає: її чоловік загинув у вересні 2023 року. Після його смерті втратила сенс життя, а цей захід допоміг їй знову відчути себе сильною, красивою та незалежною жінкою.

"Словами не передати, як я вдячна за організацію такого заходу. Я відчула, що попри своє горе, як би ми не хотіли, не вернемо чоловіків, синів. Тож ця подія допомогла душевно, духовно. Я знаю, вірю, що мій чоловік поруч, він — зі мною", — каже Марія Савчин.

Захід "Сила духу — краса серця", Тлумач, 31 березня. Фото: Діана Яремчук

Майстриня Оксана Шкром робила жінкам та дітям зачіску й макіяж.

"Захотілося жінкам зробити щось приємне. Зробити щось, що вмію, — зачіски та макіяж. Потім залучили ще інших майстринь, кожна з яких додала свою ідею. Важливо, щоб жінки зрозуміли, що вони потрібні, не зважаючи на те, що пережили. Думаю, нам це вдалося, бо я бачила їхні щасливі обличчя", — розповіла Оксана Шкром.

Дружина загиблого воїна Ірина Круховська. Фото: Діана Яремчук

Організаторка події "Сила духу — краса серця", дружина загиблого воїна Романа Круховського Ірина каже: після втрати чоловіка вона теж відвідала такий захід із фотосесією. За словами жінки, це їй дуже допомогло, бо людям важливо розуміти, що вони не самі під час горя.

Захід "Сила духу — краса серця", Тлумач, 31 березня. Фото: Діана Яремчук

"Я спочатку не наважувалася сказати мамам, бо не кожна може це сприйняти, в кожного ще біль. Але коли я написала в групі, що хочу діточок на фотосесію зібрати, всі почали подавати свої ідеї. Хтось хотів з квітами, хтось з портретом свого героя. Конкретної теми не було: хто як хотів, так і фотографувався", — каже Ірина Круховська.

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