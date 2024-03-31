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В Часовоярської громади на Донеччині за тиждень евакуювали ще п'ятьох людей
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В Часовоярської громади на Донеччині за тиждень евакуювали ще п'ятьох людей

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Часів Яр, Донецька область, евакуація людей
Евакуація з міста Часів Яр Донецької області. Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Від початку тижня з Часовоярської громади Донецької області евакуювали ще п'ятьох людей. Кількість охочих виїхати не змінилась.

Про це Суспільне Донбас розповів начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

"Евакуація дуже пасивна. У Часів Ярі залишаються близько 780 людей, здебільшого у населеному пункті залишаються пенсіонери. Російські війська постійно обстрілюють громаду, зазвичай артилерія переважає, але також по місту працюють міномети, реактивні системи залпового вогню та авіація", — уточнив Сергій Чаус.

За його словами, попри обстріли вдається завозити гуманітарну допомогу, вода тут зі свердловини.

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