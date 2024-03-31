З Очеретинської громади Донецької області за тиждень евакуювали близько двох сотень людей. 31 березня з громади виїхали ще 18 людей, вчора — двоє людей.
Про це Суспільному Донбас розповів голова Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Микола Коваленко.
"Що дня евакуюють різну кількість людей, є ті, хто виїздять самі. У громаді залишаються 729 жителів", — розповів Микола Коваленко.
Він уточнив дані про кількість людей, які залишились у населених пунктах громади:
- в Очеретиному — близько 300 людей;
- в Бердичах — близько 11 людей;
- в Желанному — 170 людей;
- в Кераміку — четверо;
- в Новокалиновому — четверо.
За його словами, в громаду приїздить лікар та завозять гуманітарну допомогу в усі населені пункти, куди можуть дістатись.
"Російські військові постійно обстрілюють громаду з усього наявного в них озброєння. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів травмованих та загиблих у громаді немає", — уточнив Микола Коваленко.
До 2014 року у громаді було 40 населених пунктів, після 2014 — окуповані три населені пункти. До повномасштабного вторгнення у 37 населених пунктах проживали майже 24 тисяч людей.
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