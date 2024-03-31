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З Очеретинської громади на Донецької області за тиждень евакуювали близько двох сотень людей
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З Очеретинської громади на Донецької області за тиждень евакуювали близько двох сотень людей

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Евакуація з Очеретинської громади, Донецька область
Евакуація з фронтових населених пунктів Донецької області. Фото: Libkos/АР

З Очеретинської громади Донецької області за тиждень евакуювали близько двох сотень людей. 31 березня з громади виїхали ще 18 людей, вчора — двоє людей.

Про це Суспільному Донбас розповів голова Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Микола Коваленко.

"Що дня евакуюють різну кількість людей, є ті, хто виїздять самі. У громаді залишаються 729 жителів", — розповів Микола Коваленко.

Він уточнив дані про кількість людей, які залишились у населених пунктах громади:

  • в Очеретиному — близько 300 людей;
  • в Бердичах — близько 11 людей;
  • в Желанному — 170 людей;
  • в Кераміку — четверо;
  • в Новокалиновому — четверо.

За його словами, в громаду приїздить лікар та завозять гуманітарну допомогу в усі населені пункти, куди можуть дістатись.

"Російські військові постійно обстрілюють громаду з усього наявного в них озброєння. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів травмованих та загиблих у громаді немає", — уточнив Микола Коваленко.

До 2014 року у громаді було 40 населених пунктів, після 2014 — окуповані три населені пункти. До повномасштабного вторгнення у 37 населених пунктах проживали майже 24 тисяч людей.

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