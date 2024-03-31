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Вчителя "Захисту України" з Тернопільщини нагородили відзнакою
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Вчителя "Захисту України" з Тернопільщини нагородили відзнакою

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Андрій Дутка викладає предмет "Захист України" у Великобірківському ліцеї імені Степана Балея, що на Тернопільщині. Чоловік навчає 10 років, а нещодавно отримав відзнаку командувача військ оперативного командування "Захід", під час конкурсу "Я волелюбний".

У старшокласників Великобірківського ліцею імені Степана Балея — урок стройової підготовки. Його проводить викладач предмета "Захист України" Андрій Дутка.

"Стройова підготовка для їхньої дисципліни. В певний момент, коли будуть подаватися команди командиром, то вони будуть знати, що цю команду треба виконати чітко, як і ці повороти на місці. З маленького починається щось велике і тому дисципліна має бути перш за все, бо від цього залежить життя і здоров'я військовослужбовця".

Урок стройової підготовки, Тернопіль, 31 березня, 2024
На уроці учні вивчають стройову підготовку. Фото: Суспільне Тернопіль

Після стройової йде фізична підготовка. Спершу підтягування на перекладині.

"Перш за все, це моє здоров'я. Вважаю, що кожен чоловік, хлопець нашої країни повинен займатися спортом, щоб на випадок повномасштабної війни, якогось конфлікту могти захистити себе і свою домівку. До нас приїжджали військові до школи, я одягав медичне спорядження і бронежилет, рюкзак медика", — каже учень 11 класу Станіслав Бутковський.

Учень Станіслав Бутковський, Тернопіль, 31 березня, 2024
Учень Станіслав Бутковський. Фото: Суспільне Тернопіль

Відпрацювавши фізичні навички, хлопці йдуть до класу на урок вогневої підготовки. Андрій Дутка розповідає, важливо, щоб старшокласники орієнтувалися у сучасних видах зброї та вчилися нею користуватися.

"Зараз в предметі "Захист України" мають бути певні кардинальні зміни. Заплановано державною програмою якраз навчання учнів, щоб вони вміли керувати дронами. В кабінеті буде великий телевізор, учні будуть там вчитися керувати дроном. Дрони в цій війні мають дуже важливе значення, бо люди не знаходяться на полі бою, а просто заходить техніка, якою керують фахівці, які вже мають певне розуміння і кваліфікацію".

Андрій Дутка вчитель предмету "Захист України", Тернопіль, 2024
Андрій Дутка вчитель предмету "Захист України". Фото: Суспільне Тернопіль

На заняттях із "Захисту України" опановують навички стрільби.

"Оскільки зараз війна і не всі військові мають достатньо боєприпасів, для того треба мати дуже високу точність, щоб з мінімальними затратами патронів і ресурсів знищувати наших ворогів. Також робити всі місії успішними, без жодних втрат ресурсів", — говорить учень 11 класу Устим Маценько.

Учень 11 класу Устим Маценько, 31 березня, 2024
Учень 11 класу Устим Маценько. Фото: Суспільне Тернопіль

Андрій Дутка розповідає, викладає предмет приблизно 10 років. А нещодавно отримав відзнаку командувача військ Оперативного командування "Захід", під час конкурсу "Я волелюбний".

"Тоді він мав назву "Допризовна підготовка юнаків". Потім назву предмета було змінено. Був "Захист Вітчизни". На сьогодні цей предмет викладати і легше, і важче. Легше, бо діти краще вже розуміють значення цього предмета. А важко, бо вони вже переживають, що їхні рідні і близькі перебувають на війні".

учень 11 класу Устим Маценько, Тернопіль, 32 березня, 2024
Учень 11 класу Устим Маценько. Фото: Суспільне Тернопіль

Конкурс серед вчителів предмету "Захист України" закладів загальної середньої освіти "Я волелюбний" відбувся у лютому цього року. Почесні відзнаки командувача військ оперативного командування "Захід" переможцям вручив представник обласного територіального центру комплектування. Повідомили в пресслужбі ТЦК.

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