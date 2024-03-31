У ніч на 31 березня росіяни знову завдали ударів по енергетичних об’єктах України. Ціллю були високовольтні підстанції Укренерго в південному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Більше інформації на сторінках місцевого обленерго", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продовжують діяти обмеження споживання на Харківщині та в Кривому Розі. Вночі графіки відключень не застосовувались. Однак через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення.

Що відомо про атаку РФ по Україні 31 березня

У ніч на 31 березня росіяни завдали чергових ударів по території України. Сили протиповітряної оборони під час російської атаки збили 9 з 16 ракет і 9 з 11 безпілотників.

На Львівщині війська РФ вдарили крилатими ракетами обʼєкт критичної інфраструктури, який був ціллю 24 та 29 березня, повідомив керівник ОВА Козицький. Зруйнована адмінбудівля, загинув чоловік.

В Одесі падіння уламків безпілотників спричинили пожежу на одному з енергооб’єктів. Кілька населених пунктів залишились без світла, повідомили у Силах оборони півдня. Через обмеження подачі електроенергії тимчасово припинив роботу електротранспорт.

На Херсонщині вночі армія РФ застосувала балістику і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Загиблих та поранених немає, повідомили Сили оборони півдня.

У Боровій на Харківщині внаслідок нічного удару армії РФ поблизу СТО загинув 19-річний хлопець, ще один чоловік — отримав поранення.

Польща підіймала у повітря свої винищувачі через російські ракети поблизу кордону, повідомили в Оперативному командуванні групи Збройних сил Польщі.