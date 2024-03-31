Сили ППО під час нічної атаки збили 9 з 16 ракет і 9 з 11 безпілотників

Сили протиповітряної оборони під час російської атаки у ніч на 31 березня збили 9 з 16 ракет і 9 з 11 безпілотників.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни вночі запустили по території України 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95м з Саратовської області, 11 ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморського-Ахтарська, балістичну ракету "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з ТОТ Запорізької області.
"В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.