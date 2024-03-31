Над Одещиною збили вісім дронів РФ. Уламками пошкодило енергооб'єкт

Вночі в Одеській області збили вісім ударних безпілотників російської армії. Уламками пошкодило енергооб'єкт. Люди не травмувались, кілька населених пунктів залишились без світла.

Про таке 31 березня повідомили у Telegram Сил оборони півдня України.

"Падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи", — зазначили у зведенні.

Про рух групи "Шахедів" на Одещину повідомляли близько 23:00 30 березня у Повітряних силах.

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