Протягом дня, 30 березня, військові РФ майже два десятки разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
Пошкоджені кілька інфраструктурних об'єктів, адмінбудівля, розважальний центр, фермерське господарство, нежитлова двоповерхівка, фонтан і пам'ятник. Також понівечені три багатоквартирні і 10 приватних будинків, дві господарські споруди, авто й лінії електропередач.
Загиблих та поранених немає.
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