НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Пошкоджені кілька інфраструктурних об'єктів та пам'ятник. Війська РФ майже два десятки разів били по Нікопольщині
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Пошкоджені кілька інфраструктурних об'єктів та пам'ятник. Війська РФ майже два десятки разів били по Нікопольщині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Війна, обстріли, Нікополь
Наслідки обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини, 30 березня 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Протягом дня, 30 березня, військові РФ майже два десятки разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Пошкоджені кілька інфраструктурних об'єктів, адмінбудівля, розважальний центр, фермерське господарство, нежитлова двоповерхівка, фонтан і пам'ятник. Також понівечені три багатоквартирні і 10 приватних будинків, дві господарські споруди, авто й лінії електропередач.

Загиблих та поранених немає.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Херсон, обстріли РФ, ХДУ, новий корпус
Обстріл Берислава, суди над колаборантами, ідентифікація картин. 766 день війни: хроніка подій в Херсонській області
мапа сумщини
12 громад Сумщини обстріляли війська РФ
Мешканці будинків Шевченківського району Харкова прибирають наслідки влучання РФ
РФ влучила по Шевченківському району Харкова 30 березня: що відомо
Оперативна інформація за 30 березня: ЗСУ відбили 5 атак РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ на Оріхівському напрямку — Генштаб
На початок