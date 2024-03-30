Супутникові знімки, які проаналізували британські розвідники, показали, що внаслідок атаки ЗСУ на об'єкти Чорноморського флоту РФ у Севастополі 24 березня, будівля центру зв'язку ЧФ зазнала сильних структурних пошкоджень та частково обвалився дах. Також кораблі, які залишилися, послідовно знищують бійці Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії на своєму акаунті в X (колишній Twitter).

За їхніми даними, для того, аби врятувати кораблів ЧФ РФ від ударів ПС ЗСУ, окупанти вивели найдорожчі кораблі із Севастополя і сховали їх в інших портах далі на схід. Решту послідовно знищують українські військові. Зокрема, за 24 березня знищено щонайменше два російські військові кораблів — десантний і розвідувальний.

"Попри спроби Росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у скороченні здатності Чорноморського флоту діяти у регіоні", — йдеться у повідомленні.

Крім того, був уражений центр зв'язку Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Одна будівля сильно пошкоджена, ще дві внаслідок вибуху отримали менш значні ушкодження.

Що відомо про втрати окупантів внаслідок атаки на Севастополь та Гвардійське 23-24 березня

Уражено та виведено з ладу надовго ВДК "Ямал" та ВДК "Азов";

Уражено та виведено з ладу надовго розвідувальний корабель "Іван Хурс";

Уражено та виведено з ладу надовго ВДК "Костянтин Ольшанський", захоплений у ВМС України під час окупації Криму;

Пошкоджено центр зв'язку ЧФ РФ у Севастополі;

Уражено ще декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі;

Уражено щонайменше три ємності з нафтопродуктами та сховище палива нафтопереробного заводу у Гвардійському Сімферопольського району.

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