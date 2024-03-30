НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ вночі вдарила двома ракетами по Селидовому
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіониТоп регіонів

Армія РФ вночі вдарила двома ракетами по Селидовому

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Селидове обстріл
Наслідки обстрілу Селидового 30 березня 2024 року. Селидівська МВА

Вночі 30 березня російські окупаційні війська вдарили двома ракетами "С-300" по Селидовому на Донеччині. Загиблих та поранених немає.

Про це повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.

"Сьогодні, 30 березня, приблизно о 00.25 російські війська обстріляли Селидове двома ракетами С-300". Загиблих та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби МВА, ракетним ударом пошкоджені 15 приватних житлових будинків та лінія електропередач.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
снайпери навчання тренування Донецька область
"Підіймаємо загальний рівень фронтових снайперів": як проходить вишкіл на Донеччині — репортаж
Росіяни обстріляли Курахове та Костянтинівку
Російські військові обстріляли Курахове та Костянтинівку на Донеччині — четверо людей поранені
Енергетики ДТЕК
На Донеччині повторно введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК
Що робити, щоб отримати виплати ВПО
Держава збільшила перелік людей, які можуть отримати виплати ВПО: що треба зробити
На початок