Армія РФ вночі вдарила двома ракетами по Селидовому

Вночі 30 березня російські окупаційні війська вдарили двома ракетами "С-300" по Селидовому на Донеччині. Загиблих та поранених немає.
Про це повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.
"Сьогодні, 30 березня, приблизно о 00.25 російські війська обстріляли Селидове двома ракетами С-300". Загиблих та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби МВА, ракетним ударом пошкоджені 15 приватних житлових будинків та лінія електропередач.
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