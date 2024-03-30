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Умєров та керівник Пентагону обговорили ситуацію на фронті та потреби України в артилерії
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Умєров та керівник Пентагону обговорили ситуацію на фронті та потреби України в артилерії

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Глава Пентагону та український міністр оборони
Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров . Фото: AP

Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив з українським міністром оборони Рустемом Умеровим ситуацію на полі бою та потреби України у зброї та боєприпасах.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Зазначається, що сторони обговорити останні події на полі бою, а також руйнівний вплив безжальних ракетних обстрілів Росії на міста та критичну інфраструктуру України.

Також Остін та Умеров поспілкувалися щодо потреб України у додатковій артилерії, ППО та інших засобах.

Вони озвучили нагальну потребу в ухваленні Конгресом США законопроєкту про асигнування бюджетних коштів для відновлення американської допомоги Україні, щоб забезпечити можливість продовження боротьби України з російською агресією.

Обидва посадовці пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

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