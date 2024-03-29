Президент Володимир Зеленський заявив, що можливості України на полі бою пов'язані з ухваленням Конгресом додаткового фінансування допомоги від США.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю The Washington Post.

За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку Штатів, то "залишатиметься там, де є зараз на сході".

Президент підкреслив, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але, щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

"Через внутрішні суперечки в Конгресі ми згаяли пів року. Ми більше не можемо гаяти часу. Україна не може бути політичним питанням між партіями", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у повномасштабній війні, тому що, "якщо Україна впаде, Путін розділить світ" на друзів та ворогів Росії.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.