НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський — про затримку допомоги від США: "Через суперечки у Конгресі ми згаяли пів року, більше не можемо"
ЗеленськийДОПОМОГАСШАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійнаЗброя і технологіїСвіт

Зеленський — про затримку допомоги від США: "Через суперечки у Конгресі ми згаяли пів року, більше не можемо"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливості України на полі бою пов'язані з ухваленням Конгресом додаткового фінансування допомоги від США.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю The Washington Post.

За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку Штатів, то "залишатиметься там, де є зараз на сході".

Президент підкреслив, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але, щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

"Через внутрішні суперечки в Конгресі ми згаяли пів року. Ми більше не можемо гаяти часу. Україна не може бути політичним питанням між партіями", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у повномасштабній війні, тому що, "якщо Україна впаде, Путін розділить світ" на друзів та ворогів Росії.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Зеленський
Зеленський звільнив Шефіра та низку позаштатних радників і уповноважених
Президент України Володимир Зеленський
Ракети ATACAMS потрібні Україні для ударів по аеродромах у Криму — Зеленський
Глава української держави Володимир Зеленський
Зеленський розповів про реакцію США на атаки по російських НПЗ
Глава української держави
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
На початок