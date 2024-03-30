Італійські винищувачі двічі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Винищувачі Eurofighters італійських ВПС, розміщені на польській базі Мальборк у межах місії НАТО, двічі підійматися у повітря за останню добу. Вони зафіксували перебування російських літаків над міжнародними водами Балтійського моря.

Про це пише агентство ANSA.

Сигнал про виявлення невідомого літака 28 і 29 березня надходив із командного центру НАТО в німецькому Удемі. За цим сигналом у повітря підняли італійські літаки з 4-ї оперативної групи.

Як повідомляє ANSA, після розпізнавання літаків винищувачі повернулися на базу. Про жодні інциденти не повідомляється.

Два джерела заявили, що російські літаки були помічені радарами, але не реагували на радіосигнали та запити на зв'язок.

Ракетна атака 29 березня

Вночі 29 березня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах повідомили, що під час повітряної атаки було знищено 26 ракет різних типів та 58 ударних дронів типу Shahed-136/131". Загалом Росія застосувала 99 засобів повітряного нападу.

Через ракетний обстріл України Польща підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі.