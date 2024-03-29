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На Донеччині від російського обстрілу загинула жінка у селі Максимільянівка
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На Донеччині від російського обстрілу загинула жінка у селі Максимільянівка

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Обстріли Донеччина
Наслідки обстрілів Донеччини 20 березня 2024 року. Поліція Донеччини

Сьогодні 29 березня внаслідок російського обстрілу у Покровському районі Донеччини на подвір'ї власного будинку загинула літня жінка.

Про це повідомила Суспільному Донбас речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Сьогодні 29 березня окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл села Максимільянівка Покровського району. Від атаки армії РФ на власному подвір'ї загинула жінка 75 років", — повідомила Анастасія Мєдвєдєва.

Мєдвєдєва додала, що вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

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