Мінсоцполітики уточнила перелік категорій переселенців, які мають право на отримання допомоги від держави протягом ще шести місяців. Юристи Донбас SOS розповіли, що треба зробити переселенцям з Донеччини та Луганщини, які прагнуть продовжити отримання допомоги.

Як повідомляє Мінсоцполітики, 22 березня, уряд ухвалив постанову, в якій уточнив перелік ВПО, які мають право на отримання виплат протягом ще шести місяців, а саме:

особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менше ніж 9 444 грн:

особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6 років;

сім’ї, що мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

Особи які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;

особи з інвалідністю III групи;

сім’ї пенсіонерів.

Також право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців отрималилюди, старші за 55 років. Період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО продовжили до 30 квітня 2024 року.

Які пояснення дають юристи

Юристи Донбас SOS розповіли Суспільне Донбас, що вони радять переселенцям, які потрапили у перелік, або думають, що вони потрапили, звернутись до управління соцзахисту або ЦНАПу та подати заяву на продовження виплати допомоги. Це необхідно зробити до кінця квітня. Гроші будуть виплачені з урахуванням виплат за березень.

"Наразі ми фіксуємо збільшення кількості звернень стосовно призначення допомоги на проживання. На це впливає завершення строку подання заяв на продовження виплат в березні, а також сподіванням тих, хто не міг розраховувати на продовження виплат, що ситуація зміниться", — розповіли у Донбас СОС.

У Донбас SOS додали, що питання виплат турбує багатьох людей, оскільки це наразі основний інструмент підтримки від держави.

"Можна сказати, що сама поява останніх змін обумовлена активною реакцією суспільства на скорочення державної підтримки, з якою багато хто не погоджується, оскільки війна продовжує тривати, на жаль", — розповіли в організації.

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