У Львові адвоката разом з трьома спільниками підозрюють в організації шахрайської схеми. За даними слідства, їх підозрюють у заволодінні підвальними приміщеннями у центрі міста площею майже 130 квадратних метрів. На приміщення суд наклав арешт. Слідчі дії тривають.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Львіщини.

За даними слідства, адвокат організував шахрайську схему, щоб заволодіти підвальними приміщеннями загальною площею майже 130 кв.м, що на площі Ринок у Львові. Будівлі розміщені у зоні об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО та перебували у комунальній власності міста.

"Для реалізації цього плану він залучив двох державних реєстраторів та експерта у сфері архітектури. На підставі підроблених офіційних документів службовці вносили несанкціоновані зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що допомогло відчужити об’єкти нерухомості. Підозрюваний на підставі фіктивного висновку суб’єкта господарювання про можливість об’єднання підвальних приміщень збільшив площу та згодом продав третій особі за понад 3 млн грн.", — йдеться у повідомленні.

Адвокату інкримінують шахрайство, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та підробку документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України). Реєстраторам кваліфікують несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї ( ч. 3 ст. 362 КК України), а також одному з них ще й зловживання повноваженнями ( ч. 3 ст. 365-2 КК України). Експерту – підробку документів ( ч. 3 ст. 358 КК України).

Слідчі дії тривають.