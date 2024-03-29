Навіть якщо ви почуваєтесь добре та ведете здоровий спосіб життя, треба час від часу перевіряти основні показники здоров’я — це допоможе виявити ту чи іншу проблему на ранній стадії, і лікування тоді буде ефективнішим. До Всесвітнього дня здоров’я, який щороку відзначають 7 квітня, Суспільне публікує рекомендації від "Бережи себе", як часто і що саме перевіряти в організмі.

Загальний чекап

Центр громадського здоров’я радить щороку відвідувати терапевта. Медична платформа "Бережи себе" пропонує регулярно перевіряти в себе таке:

загальний аналіз крові — щороку. Це комплекс тестів, що визначають кількість різних клітин крові, їхні параметри й співвідношення. Аналіз може показати зміни в організмі, які свідчать про початок хвороби.

Перевірка рівня холестерину та глюкози в крові — щороку. Надмірна кількість холестерину може призводити до закорковування артерій та до серцевих захворювань. Якщо у вас нема ризиків коронарної хвороби серця, можна починати скринінг з 45 років. Якщо є — з 20-річного віку.

Візит до стоматолога — щонайменше раз на рік. Під час планового візиту лікар перевіряє кожен зуб на карієс та каже, що саме і як швидко потрібно лікувати.

Огляд в офтальмолога, вимірювання внутрішньоочного тиску — раз на два роки, якщо маєте порушення зору. Після 40 років — навіть за відсутності скарг. Якщо у вас діабет, потрібно оглядати сітківку ока як мінімум раз на рік.

Огляд у дерматолога та дерматоскопія — щороку. Якщо маєте змогу, зробіть цифрове картування родимок, щоб надалі відстежувати їх зміни, порівнювати стан.

Скринінг на рак товстої кишки: жінкам і чоловікам після 45 років рекомендується робити колоноскопію кожні 5-10 років. Якщо ви в зоні ризику (наприклад, у родині були випадки раку цього типу), вам можуть призначити це обстеження раніше. Чоловікам, старшим за 75 років, варто обговорити доцільність цього обстеження з лікарем;

Обстеження на остеопороз, яке має назву денситометрія. Це стан, за якого кістки внаслідок порушення мінеральної щільності стають крихкими та можуть легко ламатися. Старшим за 65 років жінкам варто перевірятися щороку. Чоловікам за 50 варто обговорити регулярність обстеження, тому що в них теж є ризик остеопорозу через зниження рівня тестостерону.

Дорослі до 79 років мають хоча б раз у житті протестуватись на гепатит C. Від 15 до 65 років варто бодай раз обстежитись на вірус папіломи людини.

Обстеження для жінок: що та коли перевіряти

Скринінг на інфекційні хвороби

До 25 років жінкам, які ведуть активне статеве життя, щорічно рекомендують проходити скринінг на гонорею та хламідіоз. Це робиться за допомогою урогенітального мазка з подальшим ПЛР-дослідженням.

Старшим за 25 років жінкам слід перевірятися на інфекції або у випадку, коли ви плануєте вагітність, або за наявності ризиків: з’явився новий статевий партнер, є декілька партнерів, несистематично використовуєте презервативи тощо.

Залежно від способу життя та медичної історії, лікар/ка може призначити щорічне обстеження на наявність таких інфекцій, як сифіліс, ВІЛ, гепатити B і С та інших.

Рак молочних залоз

Це найбільш поширений вид раку в жінок. Щороку від нього помирають понад 500 тисяч жінок у світі. Кожній четвертий рак грудей діагностують уже на III-IV стадії, коли лікування менш ефективне. Проте якщо хворобу виявити вчасно, ймовірність одужання — майже 95%. Тож як помітити загрозу?

Щомісяця робіть обстеження грудей самостійно: оцініть зовнішній вигляд залоз з опущеними та піднятими руками, промацайте на наявність припухлостей і потовщень, погляньте, чи немає виділень з пипок.

Головний спосіб виявити онкологію грудей — це УЗД. Лікарі не рекомендують проходити скринінгову мамографію (тобто рентген грудей) жінкам до 40 років, якщо немає додаткових факторів ризику;

Рентген молочних залоз таки треба робити:

жінкам 40-44 років — щороку з огляду на клінічні обстеження та самообстеження молочних залоз;

жінкам 45-54 років — щороку обов’язково;

жінкам 55-69 років — раз на два роки, враховуючи результати попередніх клінічних та самостійних обстежень молочних залоз.

Серед факторів ризику розвитку раку:

випадки в сім’ї раку молочної залози чи яєчників;

опромінення грудної клітки у віці до 30 років (наприклад, лікування лімфоми Ходжкіна);

якщо до 35 років не було вагітності та пологів;

відсутність періоду лактації (утворення молока під час годування грудьми);

якщо менструації почалися рано, до 12 років;

пізня менопауза (після 55 років);

гормональна замісна терапія в менопаузі;

жінка почала курити у 17-19 років;

доброякісні пухлини молочної залози (вони не стануть злоякісними, проте наявність одного свідчить про більший ризик появи іншого);

висока щільність молочних залоз. Це означає, що залозистої та фіброзної тканини значно більше, ніж жирової;

індекс маси тіла 25 і більше, наявність надлишкової ваги, що може свідчити про порушення раціону;

зловживання алкоголем.

Патології шийки матки

Станом на 2020 рік рак шийки матки був на четвертому місці за поширеністю — від нього за рік померли 340 тисяч жінок у світі. Є три основних методи обстеження на патологію шийки матки:

цитологічне дослідження мазка з шийки матки (ПАП-тест, інша назва — мазок Папаніколау);

тестування на вірус папіломи людини (ВПЛ) високого онкогенного ризику;

комбінація двох методів (котестинг).

Частота та вид тестування залежать від віку та факторів ризику. Міжнародні рекомендації щодо частоти такі:

жінкам 21-29 років ПАП-тест варто робити принаймні кожні три роки. Натомість тестування на ВПЛ робити кожній не рекомендують. Попри те, що в цьому віці частота інфікування вірусом папіломи людини висока, більшість ВПЛ-інфекцій минає сама собою без наслідків.

Жінкам 30-65 років ПАП та ВПЛ-тестування — кожні пʼять років. Іноді ПАП-тест радять проходити раз на три роки.

В Україні рекомендують з 18 років перевірятися на патології шийки матки. Для цього є кілька факторів: несприятлива епідеміологічна ситуація, високі показники захворюваності на рак шийки матки та поширеність факторів ризику, а саме куріння, ВІЛ-інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

Як часто та на що мають обстежуватися чоловіки

Перевірка чоловічих статевих залоз — тестикул

"Бережи себе" зауважує, що раніше чоловікам могли радити самостійно перевіряти тестикули на новоутворення. Але зараз лікарі проти цих обстежень. Тому нові рекомендації такі: якщо помічаєте зниження лібідо (тобто сексуального бажання) та еректильної функції, перевірте загальний тестостерон та індекс вільного тестостерону.

Рак простати

Певний час вважалося, що всім чоловікам віком від 50 років варто перевірятись на рак простати. Та ефективність цього не доведена. Якщо у вас у родині були випадки раку простати, обговоріть з лікарем доцільність перевірки від 45 років.

Тиск

Загалом нормальним вважається тиск, де верхня позначка не перевищує 120 мм рт. ст., а нижня — 80 мм рт. ст. Якщо тиск 130 мм рт. ст. і вище, лікар може діагностувати гіпертензію першого ступеня і порадити вимірювати тиск частіше, підкоригувати стиль життя, виписати певні ліки.

Якщо вам 18-39 років і ви ніколи не мали підвищеного тиску й добре почуваєтеся, можете для профілактики вимірювати тиск раз на 3-5 років. А щороку перевіряйтеся, якщо:

тиск коливається в межах 120–129/70–79 мм рт. ст;

ви маєте діабет, проблеми з нирками, хвороби серця, надмірну вагу;

у вашій родині є люди з підвищеним тиском (гіпертензією);

ви темношкірий.

Якщо ж вам 40 років і більше, користуйтеся тонометром щороку. Однак варто перевірятися частіше, якщо є фактори ризику: діабет, надмірна вага, серцево-судинні хвороби.