Упродовж 29 березня на Івано-Франківщині згоріли 1720 квадратних метрів сухої трави. Рятувальники шість разів гасили пожежі сухостою.

Про це повідомили на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області у Facebook.

Пожежу сухої трави на площі 800 квадратних метрів загасили надзвичайники в Надвірній. 500 квадратних метрів сухостою горіли в селі Марківці Тисменицької громади. Чотири займання сухої трави зафіксували в інших районах Івано-Франківської області. Пожежі гасили дев'ять пожежних автомобілів та 21 рятувальник.

"З початку року виникли 358 пожеж сухої трави на загальній площі 38,5 гектара. На території області працюють рейдові групи з-поміж рятувальників та працівників поліції. З початку року до відповідальності притягнули 45 людей", — йдеться у дописі.

Рятувальники закликають прикарпатців не спалювати сухостій та сміття.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:

неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;

руйнування родючого шару ґрунту;

загибель тварин.

Який штраф за спалювання сухої трави

Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.

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