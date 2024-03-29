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На Івано-Франківщині згоріли понад півтори тисячі квадратних метрів сухої трави
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На Івано-Франківщині згоріли понад півтори тисячі квадратних метрів сухої трави

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На Івано-Франківщині гасять пожежі сухостою
На Прикарпатті гасять пожежі сухостою. Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Упродовж 29 березня на Івано-Франківщині згоріли 1720 квадратних метрів сухої трави. Рятувальники шість разів гасили пожежі сухостою.

Про це повідомили на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області у Facebook.

Пожежу сухої трави на площі 800 квадратних метрів загасили надзвичайники в Надвірній. 500 квадратних метрів сухостою горіли в селі Марківці Тисменицької громади. Чотири займання сухої трави зафіксували в інших районах Івано-Франківської області. Пожежі гасили дев'ять пожежних автомобілів та 21 рятувальник.

"З початку року виникли 358 пожеж сухої трави на загальній площі 38,5 гектара. На території області працюють рейдові групи з-поміж рятувальників та працівників поліції. З початку року до відповідальності притягнули 45 людей", — йдеться у дописі.

Рятувальники закликають прикарпатців не спалювати сухостій та сміття.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:

  • неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;
  • руйнування родючого шару ґрунту;
  • загибель тварин.

Який штраф за спалювання сухої трави

Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.

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