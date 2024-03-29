Упродовж 29 березня на Івано-Франківщині згоріли 1720 квадратних метрів сухої трави. Рятувальники шість разів гасили пожежі сухостою.
Про це повідомили на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області у Facebook.
Пожежу сухої трави на площі 800 квадратних метрів загасили надзвичайники в Надвірній. 500 квадратних метрів сухостою горіли в селі Марківці Тисменицької громади. Чотири займання сухої трави зафіксували в інших районах Івано-Франківської області. Пожежі гасили дев'ять пожежних автомобілів та 21 рятувальник.
"З початку року виникли 358 пожеж сухої трави на загальній площі 38,5 гектара. На території області працюють рейдові групи з-поміж рятувальників та працівників поліції. З початку року до відповідальності притягнули 45 людей", — йдеться у дописі.
Рятувальники закликають прикарпатців не спалювати сухостій та сміття.
Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:
- неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;
- руйнування родючого шару ґрунту;
- загибель тварин.
Який штраф за спалювання сухої трави
Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.
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