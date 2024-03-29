З початку року з Донеччини виїжджало більше людей ніж поверталось — ОДА

З початку 2024 року з Донецької області виїжджало більше людей, ніж поверталося. Така тенденція сформувалась через активізацію лінії фронту. Водночас з цим вздовж лінії зіткнення на Донеччині залишається більше 3 тисяч дітей.

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОДА Дмитро Петлін.

"На території області в нас вже евакуйовано близько 1 мільйона 401 тисячі цивільних. З них більше 167 500 дітей та близько 43 тисяч людей з інвалідністю", — повідомив Дмитро Петлін.

Начальник відділу додав, що після впровадження обовʼязкової евакуації населення в окремих регіонах області, з них було евакуювало понад 150 тисяч людей, з них 17 тисяч дітей та 6 тисяч осіб з інвалідністю. З 53 населених пунктів, які є в списку на примусову евакуацію, вже вивезли усіх дітей.

Дмитро Петлін зазначив, що в громадах, в яких оголошено примусову евакуацію, лишається ще 24 дитини, зокрема у Торецькій громаді 14 дітей, та в Курахівській громаді 10 дітей. Загалом вздовж лінії зіткнення на Донеччині нині проживає 3144 дитини, у Волноваському районі, Костянтинівському, Лиманському та Іллінівському районах.

За даними ОДА, в Донецьку область за весь час повернулось 227 тисяч людей. Наразі на підконтрольній території області знаходиться 483 тисячі людей.

Петлін додав, що з початку 2024 року кількість людей що евакуюється, переважає кількість людей, які вирішили повернутись додому. За словами Дмитра Петліна, така тенденція сформувалась через активізацію боїв на лінії фронту та погіршення безпекової ситуації. Він закликав людей евакуюватись.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня 2023 року.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

За даними начальника відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитра Петліна, торік евакуювали 856 дітей. З 43 населених пунктів вивезли всіх неповнолітніх:

Вугледарська громада — Вугледар, Пречистівка;

Бахмутська громада — Бахмут, Іванівське, Хромове;

Соледарська громада — Федорівка, Маньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка;

Мар'їнська громада — Красногорівка, Максимільянівка;

Очеретинська громада — Очеретине, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Керамік, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;

Костянтинівській громаді — Іванопілля, Миколаївка, Подільське;

Торецька громада — Нью-Йорк, Залізне, Петрівка, Неліпівка;

Мар'їнська громада — село Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка;

Лиманська громада — Ямпіль, Торське, Зарічне;

Миколаївська громада — Оріхуватка, Никонорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка;

Часів Яр;

Авдіївка.

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