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Понад 100 кг пороху і 1100 набоїв: у Дніпрі затримали місцевого жителя
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Понад 100 кг пороху і 1100 набоїв: у Дніпрі затримали місцевого жителя

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порох, обшук, поліція
Вилучений під час обшуку порох. Фото: поліція Дніпропетровщини

У Дніпрі затримали 51-річного чоловіка, в квартирі якого під час обшуку вилучили боєприпаси.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

Поліцейські вилучили картонні коробки, всередині яких зберігалися пластикові банки з вибуховою речовиною, та велику кількість патронів: загалом 110 кг пороху і 1100 набоїв.

У ході досудового розслідування співробітники карного розшуку встановили, що вибухову речовину та патрони чоловік зберігав з метою подальшого продажу. Наразі з’ясовують канали отримання небезпечних речовин.

Чоловіка затримали, йому загрожує кримінальна відповідальність за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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