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Лісові пожежі, займання трави й сміття. На Дніпропетровщині за добу вогонь знищив 60 гектарів екосистем
ПОЖЕЖАДСНСЕКОЛОГІЯРегіони

Лісові пожежі, займання трави й сміття. На Дніпропетровщині за добу вогонь знищив 60 гектарів екосистем

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Лісова пожежа, горить екосистема, Дніпропетровщина
Лісова пожежа. Ілюстративне фото, надане Суспільному Житомир заповідником "Древлянський"

На Дніпропетровщині протягом доби 28 березня вогонь знищив понад 60 гектарів природних екосистем. Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

Протягом доби, що минула, пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС в області здійснили 69 виїздів для ліквідації займань на відкритих територіях.

Вони ліквідували дві лісові пожежі, 56 займань сухої рослинності та 11 пожеж, де осередком було сміття.

Яка відповідальність за спалювання сухої трави

За спалювання трави передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 3060 до 6120 гривень.

Через пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 91 800 до 153 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років.

Якщо під час пожежі загинули люди чи тварини, то санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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