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Під час масованої атаки над Кіровоградщиною збили чотири "шахеди"
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Під час масованої атаки над Кіровоградщиною збили чотири "шахеди"

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Вночі 29 березня у Кіровоградській області сили протиповітряної оборони збили чотири "шахеди".

Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Пережили одну з найдовших повітряних тривог і ворожих масованих атак. Над Кіровоградщиною збили чотири шахеди. Всі живі. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі".

О 9:24 начальник ОВА уточнив, що уламки дрона в Олександрійському районі пошкодили приміщення однієї з установ — розбиті вікна. Крім того, уламки пошкодили машину, припарковану біля будівлі.

Минулої ночі повітряна тривога у Кіровоградській області тривала майже вісім годин. Її оголосили о 22:51.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 березня російські війська завдали ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"та 39 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 84 повітряні цілі.

Відбій повітряної тривоги на Кіровоградщині оголосили о 06:21.

25 березня у громадах Кіровоградської області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Обійшлося без наслідків.

22 березня внаслідок ракетної та дронової атаки на Кіровоградщині діяли аварійні відключення світла. 17 шкіл області перейшли на дистанційне навчання.

Проти ночі 18 березня російські дрони атакували Світловодську громаду.

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