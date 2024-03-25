У громадах Кіровоградщини під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів

У громадах Кіровоградської області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі написав, що, за попередньою інформацією, обійшлося без наслідків.

Повітряна тривога в регіоні розпочалася о 10:26. Про рух ракети у напрямку Кіровоградської області Повітряні сили ЗСУ повідомили о 10:27. Об 11:03 оголосили про відбій повітряної тривоги.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук повідомив, що о 10:30 російські війська завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Їхній тип встановлюється.

22 березня у Кропивницькому було чути звуки вибуху. Внаслідок ракетної та дронової атаки на Кіровоградщині пошкодило господарчі будівлі, травмованих та загиблих немає. Минулої п'ятниці в регіоні діяли аварійні відключення світла.

Через масований обстріл 17 шкіл області перейшли на дистанційне навчання.