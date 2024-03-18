У Світловодській громаді на Кіровоградщині є влучання "шахедів"

Світловодську громаду Олександрійського району Кіровоградської області проти ночі 18 березня атакували російські дрони. Були удари по об'єктах промисловості. Люди не травмовані.

Про це написав у Facebook Світловодський міський голова Андрій Маліцький. За попередньою інформацією, пошкоджені 11 житлових будинків.

За розпорядженням голови громади, пошкодження обстежує комісія. Жителі громади можуть повідомляти про руйнування житла або міських комунікацій за телефоном гарячої лінії виконавчого комітету Світловодської міської ради 0680452155.

Перед цим о 23:42 він написав, що громада під ударом дронів. О 00:18 доповнив, що наближаються ще дві групи "шахедів". Також два дрони ще летіло о 01:00.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі написав, що через дронову атаку в Олександрійському районі пошкоджені приватні промислові об'єкти й житлові будинки навколо. Там вибухова хвиля вибила вікна. Уламки побили дахи. Інформації про поранених людей немає.

Житловий будинок в Олександрійському районі після атаки дронів. Фото: Telegram/Андрій Райкович

Будинок після атаки "шахедів". Фото: Telegram/Андрій Райкович

Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала майже три години — з 22:26 до 01:16.

За інформацією Повітряних Сил, в Україні цієї ночі знищили 17 російських ударних дронів у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей. Усього дронів було 22.

Також російська армія пустила п'ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині й дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумщині.