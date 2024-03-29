Від обстрілів на Донеччині загинула людина, ще троє отримали поранення

Протягом 28 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинула одна людина у Миколаївці, поранення отримали ще троє жителів області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 28 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Миколаївці. Ще три людини в області за добу дістали поранення", — написав він.

За його інформацією, поранення отримали одна людина в Новоолександрівці та двоє людей в Дробишевому.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

1895 загинули,

4744 поранена.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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